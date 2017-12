Nikkei 225 registra terceira alta consecutiva A bolsa japonesa fechou hoje em alta de 0,93%. As compras no mercado futuro, realizadas provavelmente por instituições financeiras européias, estimularam os negócios no mercado à vista. Em Manila (Filipinas), o mercado sofreu retração de 0,51% com realização de lucros depois dos ganhos das últimas duas sessões. A situação se repetiu em Seul, onde o índice Kospi caiu 0,40%, apesar do apetite estrangeiro pelos papéis negociados na bolsa sul-coreana. O principal índice da bolsa de Taiwan teve queda de 0,17%, liderado por ações de tecnologia. Papéis de outros setores registraram, em sua maioria, ganhos durante o pregão em razão da expectativa de lucros de empresas da velha economia no segundo trimestre. Às 5h35 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,25%; Indonésia: +0,06%; Malásia: -0,30%; Tailândia: -2,33% e Cingapura: +0,70%.