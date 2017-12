Nikkei 225 segue Wall Street e fecha em queda de 2,05% A bolsa japonesa registrou baixa de 2,05%, influenciada pelos resultados de Wall Street ontem (Dow Jones: -0,67%; Nasdaq: -0,23%). Além disso, os dados ruins da produção industrial e os baixos resultados de empresas como Toshiba e Matsushita provocaram realização de lucros em Tóquio. O mercado sul-coreano sofreu retração de 1,13%, liderado pelos papéis da Samsung Electronics (responsáveis por um quinto do giro da bolsa) e da LG Electronics. Taiwan também fechou em queda (-0,66%), liderada por ações de tecnologia. A bolsa filipina encerrou o dia mista, em alta de 0,24%, com certa recuperação técnica após cinco sessões em queda. Às 4h40 (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -1,05%; Indonésia: -1,14%; Malásia: +0,70%; Tailândia: +0,04% e Cingapura: -0,18%.