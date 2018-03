Nikkei 225 sobe 2,93% A bolsa japonesa fechou hoje em alta de 2,93%, aos 8.435,07 pontos, com as expectativas de que a guerra no Iraque tenha curta duração. Nas Filipinas, o mercado encerrou o dia com valorização de 0,09%, com a caça por barganhas, principalmente blue chips. Em Seul, o índice Kospi caiu 1,03% com realização de lucros e a crescente percepção de que a ofensiva militar americana no Iraque vá durar mais do que o previsto. Taiwan também fechou em queda, num pregão com baixo giro financeiro, em razão da decisão dos investidores em esperar o fim da guerra no Golfo Pérsico. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,42%; Indonésia: +0,15%; Malásia: +0,19%; Tailândia: -0,22% e Cingapura: -1,39%.