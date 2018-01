Nikkei 225 sobe, demais bolsas caem A bolsa japonesa encerrou a semana em alta de 1,19%, liderada por papéis da Sony e da Canon. Um relatório do governo mostrou que a exportações tiveram grande participação no crescimento da economia no quarto trimestre de 2002. Nas Filipinas, o crescimento de 5,8% do PIB no último trimestre (ante 3,9% um ano antes) foi ofuscado pela preocupações domésticas e externas. O mercado fechou em baixa de 0,62%. Taiwan abriu em alta, mas a saída de vários investidores do mercado e a conjuntura mundial fez com que o principal índice da bolsa sofresse retração de 0,31%. Na Coréia do Sul, o pregão encerrou misto, praticamente estável, com baixas de 0,07%, depois de uma sessão com poucos negócios, em razão do programa de venda no mercado futuro. No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,67%; Indonésia: -0,33%; Malásia: -0,12%; Tailândia: -1,22% e Cingapura: +0,66%.