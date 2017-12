Nikkei cai e fecha no nível mais baixo em 28 meses O índice Nikkei-225, referencial da Bolsa de Tóquio, fechou no nível mais baixo em 28 meses, pressionado pelas preocupações sobre os lucros das empresas japonesas e pelo reaquecimento dos temores sobre uma crise financeira e de crédito no país. A divulgação dos dados revisados em baixa do PIB japonês também contribuiu para piorar o humor dos investidores. A Bolsa encerrou a sessão com perda de 1,7%, o menor nível desde outubro de 1998. As ações de tecnologia e telecomunicações lideraram as perdas do pregão, após a Matsushita Communication Industrial ter rebaixado suas estimativas de lucro para o ano fiscal, que termina em 31 de março. A queda de 2,13% do índice Nasdaq, ontem, nos EUA, motivada pelo resultado decepcionante da Cisco, também influenciou as vendas das tecno-teles. Fechando o cenário negativo, o governo revisou em baixa os dados do PIB no trimestre de julho-setembro, mostrando que houve uma contração de 0,6% da economia, em termos reais, na comparação com o período anterior. As informações são da agência Dow Jones.