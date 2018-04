''Ninguém entendeu o acordo'', diz presidente da Microsoft

O presidente da Microsoft, Steve Ballmer, tentou ontem convencer investidores céticos de que sua parceria de 10 anos em buscas com o Yahoo seria positiva para ambas as empresas. As ações do Yahoo despencaram 12% após o anúncio do esperado acordo na quarta-feira, e caíram outros 3,57% ontem. Já as ações da Microsoft tiveram uma leve alta, deixando Ballmer perplexo. "Ninguém entendeu", disse Ballmer, durante uma reunião com analistas financeiros na sede da Microsoft, próximo a Seattle, no noroeste dos Estados Unidos. "É um pouco complicado." Pelo acordo, que pretende criar um concorrente mais forte contra o Google, o novo sistema de buscas online da Microsoft, o Bing, será adotado pelos sites do Yahoo. Em troca, a Microsoft vai pagar ao Yahoo 88% de sua receita com anúncios nesses sites. Na teoria, isso significa que a Microsoft ganhará mais audiência para poder aperfeiçoar sua tecnologia de buscas e construir uma base, enquanto o Yahoo ganha receita com publicidade sem a despesa de ter de administrar seu buscador. O acordo parece concluir uma longa saga entre as companhias, após o Yahoo ter recusado uma oferta de aquisição de US$ 47,5 bilhões da Microsoft no ano passado. "Nada foi vendido e nada foi comprado ontem", disse Ballmer durante a reunião, tentando explicar o acordo. "É um acordo em que todos ganham, na minha perspectiva", afirmou, acrescentando que estava surpreso com a forte queda das ações do Yahoo. A parte do Yahoo na receita com publicidade de 88% é um "número grande", disse Ballmer, considerando que a empresa terá "zero por cento" de custo para conseguir esse rendimento. Para a Microsoft, ele afirmou que o acordo significa que a companhia ganha um tráfego maior na internet, o que possibilita aprimorar sua tecnologia de buscas, atraindo maior interesse de anunciantes e, portanto, possibilitando a melhora dos preços dos anúncios. A parceria com o Yahoo permitirá à Microsoft aumentar sua participação no mercado de buscas de 8% para 28% nos Estados Unidos. O acordo ainda precisa ser aprovado pelas autoridades antitruste.