Nippon Oil adia negociações com Iraque sobre campo Os representantes do consórcio japonês liderado pela Nippon Oil não conseguiram chegar a tempo para a reunião hoje, em Bagdá, com integrantes do Ministério do Petróleo do Iraque para finalizar o acordo sobre o campo de petróleo de Nassiriyah, no sul do Iraque. Segundo Abdul Mahdy al-Ameedi, vice-diretor geral da Diretoria de Contratos e Licenças do Ministério do Petróleo, a equipe do consórcio se atrasou em razão do congestionamento pela ruas de Bagdá. Ameedi disse que a agenda do encontro foi adiada até amanhã.