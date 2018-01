Nippon Steel amplia aliança com a Vale do Rio Doce A siderúrgica japonesa Nippon Steel e a Companhia Vale do Rio Doce informaram na segunda-feira que acertaram um acordo para fortalecer a aliança estratégica entre as duas empresas. As companhias também informaram que estão considerando novos projetos conjuntos, como o desenvolvimento de carvão e minério de ferro. Nippon e Vale informaram em comunicado que pretendem aumentar a cooperação em duas companhias operadas de maneira conjunta: Nibrasco e MBR. A Nibrasco, que produz no Brasil pelotas de minério de ferro, é 51 por cento controlada pela Vale e 25 por cento pela Nippon Steel, com outras empresas detendo o restante, informou um porta-voz da siderúrgica japonesa. Já a mineradora MBR é 90 por cento controlada pela Vale, com os 10 por cento restantes em poder de empresas japonesas, dos quais 2,3 por cento estão nas mãos da Nippon Steel. As companhias também concordaram em cooperar em ligas ferrosas, logística e questões técnicas, de acordo com o comunicado.