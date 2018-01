Nippon Steel quer comprar 1,7% das ações da Usiminas A siderúrgica japonesa Nippon Steel pretende adquirir 1,7% das ações da Usiminas, maior fabricante de aço do Brasil, informou o jornal japonês "Nihon Keizai". O jornal indicou que a compra deverá ser concretizada no final deste ano e que a Nippon Steel está considerando também a construção de alguns altos fornos no Brasil. Sob os termos da nova aliança econômica, que serão anunciados oficialmente na próxima semana, o objetivo da Nippon Steel é ampliar sua capacidade de provisão em toda a América e na Europa. A Usiminas é uma empresa de riscos compartilhados entre companhias brasileiras e japonesas, que começou suas operações em 1962. Entre seus acionistas está a Nippon Usiminas, uma empresa com sede em Tóquio que possui um 19,4% dos valores da Usiminas. Por sua vez, a Nippon Steel possui 14,4% das ações da Nippon Usiminas, segundo o "Nihon Keizai", que citou fontes da indústria. A Usiminas se transformou em um dos grandes produtores mundiais de aço de alta qualidade, graças em parte à assistência técnica proporcionada pela Nippon Steel, que considera agora a necessidade de aportar também seu capital ao desenvolvimento dessa companhia. A Nippon Steel utiliza o material fornecido pela Usiminas para fabricar pranchas de aço no Brasil, que são vendidas aos fabricantes de automóveis do Japão e de outras partes do mundo. No que se refere aos altos fornos que a Nippon Steel pretende construir no Brasil para a Usiminas, esta empresa investirá nessas instalações cerca de 400 bilhões de ienes (US$ 3,36 bilhões), segundo os números revelados pelo "Nihon Keizai". A meta é fabricar anualmente cinco milhões de toneladas de aço, que permitam multiplicar por 1,5 a atual produção deste metal até 2010.