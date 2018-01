Nissan anuncia planos de carros híbridos e não-poluentes A Nissan Motor anunciou nesta segunda-feira planos para lançar seus próprios carros híbridos, movidos a álcool e outros não-poluentes, enquanto busca melhorar sua posição no segmento, atrás da Toyota e da Honda. Como parte de uma iniciativa mais ampla, chamada Nissan Green Program 2010 e que tem como objetivo reduzir as emissões de dióxido de carbono, a segunda maior montadora do Japão afirmou que vai oferecer veículos híbridos usando tecnologia desenvolvida internamente assim que o ano financeiro começar, em abril de 2010, inicialmente para os mercados doméstico e dos Estados Unidos. A montadora ainda não possui carros híbridos no mercado. O primeiro será o sedan Altima, lançado nos EUA no segundo trimestre de 2007, usando tecnologia autorizada pela Toyota. O presidente-executivo, Carlos Ghosn, tem se mostrado pouco interessado na atual tecnologia híbrida, argumentando que é muito cara para os consumidores e traz pouco ou nenhum lucro para as montadoras. A Nissan informou que seus carros irão equilibrar custo e valor para que sejam lucrativos desde o início. O acordo de licença com a Toyota se aplica apenas ao modelo Altima e modelos futuros deverão ser montados usando tecnologia interna, afirmou um representante da empresa. A Nissan declarou que vai desenvolver também o primeiro carro que pode correr a 100 km/h, com três litros de gasolina, ao aprimorar o motor de combustão interna convencional. O modelo deverá ser lançado em 2010, no Japão. Em outras áreas, a Nissan vai desenvolver motores a diesel "limpo", em parceria com a Renault, para serem apresentados nos EUA e no Japão dentro de alguns anos. A Nissan vai lançar ainda um carro elétrico no Japão e nos EUA, depois de 2010. Para o Brasil, onde o uso de álcool é muito difundido, a Nissan prometeu um veículo 100 por cento movido com o combustível até 2009 e também anunciou planos para o lançamento do Armada FFV, um veículo flex que funciona com álcool ou gasolina, usando até 85 por cento de álcool, nos EUA no ano que vem.