Nissan aposta no segmento de Picapes A Nissan vai focalizar suas atividades no mercado brasileiro no segmento de picapes e utilitários esportivos. A afirmação é do presidente mundial da empresa, o brasileiro Carlos Ghosn. Ele lembrou que a montadora japonesa vai produzir a picape Frontier no Brasil a partir do primeiro trimestre de 2002. A produção anual da Frontier deverá atingir 20 mil unidades. "Vamos produzir picapes e utilitários uma vez que a nossa parceira Renault já dispõe de produtos para outros segmentos, como o Clio e o Scenic", observou o executivo. Os investimentos da montadora japonesa no projeto somam US$ 90 milhões. Outros US$ 210 milhões serão destinados à produção de outros quatro veículos, como o Nissan Xterra, um utilitário esportivo fabricado nos EUA desde julho de 1999, que utiliza a mesma plataforma do Frontier 2001.