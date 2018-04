Nissan baixa salários e suspende produção por 5 dias

A Nissan suspenderá a produção por pelo menos cinco dias deste mês, durante os quais reduzirá em 20% o salário dos funcionários de suas três fábricas no Japão, informou nesta terça-feira, 17, o jornal Nikkei. Veja também De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O terceiro maior fabricante de veículos do Japão projeta também estabelecer no ano fiscal 2009, que começa em abril, um programa de repartição de trabalho para manter o número de empregados fixos, reduzir os pagamentos e o número de horas trabalhadas. Nissan estuda tomar estas medidas para atenuar os efeitos negativos da crise econômica que a obriga a reduzir a produção perante a queda da demanda. O fabricante japonês, que tem uma aliança com a francesa Renault, já tinha anunciado a suspensão de produção em suas fábricas nacionais entre nove e 13 dias, em fevereiro e março, para fabricar 64.000 unidades a menos do que agora. A Nissan fechará suas fábricas durante cinco dias este mês, durante os quais reduzirá o salário de seus empregados, e planeja fazer o mesmo no mês que vem, segundo o jornal japonês especializado em informação econômica.