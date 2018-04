Nissan contrata 4 mil funcionários no mundo todo A fabricante de veículos japonesa Nissan vai aumentar sua força de trabalho em 4 mil funcionários no mundo durante o atual ano fiscal, que termina em março de 2003. Esta é a primeira vez que a empresa investe em contratações desde que iniciou sua reestruturação, há três anos, informou o jornal Asahi Shimbun, em sua página na Internet. De acordo com o site, a maior parte das contratações, equivalente a 2.500 empregos, será feita nas áreas de produção e desenvolvimento de tecnologia da informação nos Estados Unidos. A intenção da montadora é evitar ser superada pelas concorrentes no desenvolvimento de tecnologias de controle de motor baseadas em computadores e elevar a produção destinada ao mercado norte-americano. A Nissan, que há muito tempo vinha apresentando perdas, iniciou sua recuperação em 1999 sob o comando do brasileiro Carlos Ghosn. Desde então, ele cortou radicalmente o número de funcionários em um ano, de 148 mil para 125 mil em março passado. Sua estratégia de recuperação teve êxito, e a companhia deve anunciar um lucro antes de impostos de 90 bilhões de ienes (US$ 690 milhões) referente ao ano fiscal de 2001, que se encerrou em março. A fabricante de veículos francesa Renault, com a qual a Nissan tem uma aliança, nomeará Ghosn para seu conselho de diretores nesta semana. A indicação de Ghosn abre caminho para a possibilidade de o executivo suceder Louis Schweitzer, presidente da Renault, que pretende aposentar-se em 2005. Ghosn já havia tornado pública sua intenção de passar mais três anos na Nissan.