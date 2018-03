Nissan do Brasil anuncia recall de 830 unidades do X-Trail

A partir desta segunda-feira, 19, a Nissan do Brasil Automóveis convoca os proprietários de 830 unidades do modelo X-Trail, fabricadas entre novembro de 2007 e setembro de 2009, para inspeção do sistema de direção. Os carros envolvidos na convocação têm numeração do chassi de JN1TBNT319W000001 a JN1TBNT319W000922.

Em nota, a Nissan diz que recall tem por objetivo verificar o torque da porca de ajuste de folga da caixa de direção, que pode se soltar e causar a perda do controle do veículo e eventual acidente. "Além disso, será preventivamente instalada uma trava no local para evitar a soltura da peça", complementa a montadora. A inspeção e o reparo levam até uma hora e não têm custo ao cliente, que deverá agendar os serviços em uma concessionária Nissan.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A empresa informou, na nota, que além da campanha nos principais meios de comunicação, todos os proprietários envolvidos neste recall serão contatados pela empresa por meio de carta. Os clientes poderão obter mais informações pelo telefone 0800 0111090 ou pelo site da empresa.