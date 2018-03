Nissan do Brasil anuncia recall do X-Trail A partir de hoje, a Nissan do Brasil Automóveis convoca os proprietários de 830 unidades do modelo X-Trail, fabricadas entre novembro de 2007 e setembro de 2009, para inspeção do sistema de direção. Os carros envolvidos na convocação têm numeração do chassi de JN1TBNT319W000001 a JN1TBNT319W000922.