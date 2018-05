Nissan lança carro especial que muda de cor e custa R$ 235,2 mil

TORONTO - A Nissan anunciou o lançamento de uma série especial limitada do GT-R, modelo 2014, que custará US$ 105.6 mil nos Estados Unidos. O preço equivale a R$ 235,2 mil.

A Nissan só venderá 100 unidades da série especial no mundo do GT-R Premium, sendo 50 delas no mercado americano. O carro é equipado com um motor turbo V6 com 545 cavalos de potência.

O Nissan GT-R Special Edition 2014 tem pintura Midnight Opal, com um tratamento especial que faz com que a cor mude ligeiramente entre tonalidades de púrpura escura ou azul escuro, dependendo das condições de iluminação e do ângulo.

O veículo também conta, pela primeira vez nos Estados Unidos, com um verniz em tons de hipertitânio aplicado nas rodas. Também tem aerofólio traseiros de fibra de carbono similar aos dos modelos GT-R Black e GT-R Track.

O compartimento do motor tem placa de autenticidade banhada em ouro. O motorista pode ajustar a transmissão, os amortecedores e o controle dinâmico do veículo entre três opções diferentes a partir do painel de instrumentos central. O motor é montado manualmente em uma sala especial para evitar qualqur impureza, e a pintura externa também é manual.