Nível de atividade da indústria cresce 4,6% no 1º semestre O Indicador de Nível de Atividade (INA) apurado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) registrou alta de 2,2% em junho ante maio na base com ajuste sazonal (considerando efeitos temporais). Sem ajuste, o indicador subiu 1,7% na mesma base de comparação. Em relação a junho de 2004, o INA teve uma alta de 4,4%. No primeiro semestre do ano, ante o mesmo período do ano passado, a atividade industrial cresceu 4,6%.