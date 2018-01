Nível de atividade da indústria de SP cresce 2,3% em abril O indicador do nível de atividade (INA), apurado por Fesp/Ciesp, cresceu 2,2% em abril, ante março, na comparação com ajuste sazonal. Sem ajuste, o INA recuou 0,5% na mesma base de comparação. Na comparação com abril de 2004, a atividade da indústria paulista teve um incremento de 6,3%. A pesquisa mostrou que as vendas reais da indústria paulista caíram 3,3% ante março (sem ajuste sazonal), enquanto que, na comparação com abril de 2004, as vendas reais subiram 13,5%. O total de salários reais pagos pela indústria de São Paulo em abril subiu 2,2% ante março, sem ajuste sazonal. Na comparação com abril de 2004, a alta foi de 11,2% nesse indicador.