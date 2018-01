Nível de atividade da indústria de SP sobe 0,1% em maio O Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria paulista, apurado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), cresceu 0,1% em maio sobre abril, com ajuste sazonal. A variação sem ajuste sazonal no mesmo período foi de alta de 2,9%. Na comparação entre maio de 2005 e maio de 2004, o INA registrou alta de 4,4%. No acumulado de janeiro a maio deste ano ante o mesmo período do ano passado, o indicador teve alta de 4,7%. O total de vendas reais da indústria paulista, em maio de 2005, cresceu 3,6%, em relação a abril. Ante maio de 2004, as vendas reais subiram 12,3%. Nos cinco primeiros meses deste ano, as vendas industriais aumentaram 12,2% contra o mesmo período do ano passado.