Nível de atividade da indústria de SP volta a subir em setembro

O indicador de nível de atividade (INA) da indústria paulista subiu 4,3% em setembro ante agosto, com ajuste sazonal, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 27, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A alta representa o melhor desempenho mensal desde abril de 2008. No cálculo sem ajuste sazonal, o INA subiu 2,7% no mês passado ante o mês anterior, no melhor resultado para meses de setembro desde 2003. Em agosto, o indicador registrou queda de 0,8%.

Veja também:

Produção industrial ainda está abaixo do pré-crise, diz Meirelles

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na comparação com setembro de 2008, a atividade industrial recuou 6% no mês passado. No acumulado de janeiro a setembro deste ano, o INA registra queda de 12,3%, na relação com igual período do ano passado e, nos últimos 12 meses encerrados em setembro, o INA tem uma queda acumulada de 10,6%.

A Fiesp revisou o resultado do INA do mês de agosto. No resultado com ajuste sazonal, a queda era de 0,80% ante julho e passou para -1%, na mesma base de comparação. No cálculo sem ajuste, a alta, que era de 2,7%, perdeu força para +2,2%.

O nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) da indústria paulista subiu para 82,3% em setembro, ante 81,5% em agosto, sem ajuste. No resultado com ajuste, o Nuci subiu de 80,3% para 81,2%, no período.