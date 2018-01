Nível de atividade da indústria paulista sobe 1,2% O Indicador do Nível de Atividade (INA) da indústria paulista subiu 1,2% em dezembro de 2002 ante novembro, o que amenizou a queda do ritmo de produção no Estado. Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o INA de 2002 também fechou em queda de 1,2% ante o de 2001. De janeiro a novembro de 2002, a queda do indicador vinha sendo de 1,9%, ante igual período do ano anterior. O INA de dezembro ficou 7,8% acima do INA registrado em dezembro de 2001. Segundo a Fiesp, o total de pessoal ocupado na indústria cresceu 0,3% em dezembro ante novembro. As horas trabalhadas na produção aumentaram 2,2%. No entanto, o salário real médio do trabalhador industrial caiu 1,4% em dezembro. As vendas reais (descontada a inflação) caíram 2,4% no período. O nível de utilização da capacidade instalada em dezembro foi de 78,1%, acima dos 76,4% de dezembro de 2001. O diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Roberto Faldini, explicou hoje que o motivo principal da retração de 1,2% da produção industrial em 2002, ante 2001, foi a queda do consumo interno. "O consumo caiu por conta da menor renda da população, das incertezas políticas, da valorização do dólar e também porque o governo limitou o crescimento econômico com o aumento das taxas de juros, para conter a retomada da inflação", disse. Segundo ele, mesmo tendo crescido muito, as exportações não foram suficientes para superar a queda do mercado interno. Faldini ressaltou a importância da realização das reformas estruturais (previdência, tributária, trabalhista e política). "Só com isso teremos mais condições de sobreviver às dificuldades externas", disse.