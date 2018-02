Nível de atividade sobe 4% no semestre, em SP A queda de 0,3% no Indicador do Nível de Atividade (INA) da indústria paulista em junho, ante maio, foi considerada normal pelo diretor do Departamento de Pesquisas Econômicas da Fiesp, Paulo Francini. De acordo com o empresário, o que chama mais atenção nos dados de atividade divulgados ontem é a alta de 4% do INA no primeiro semestre sobre o mesmo período do ano passado.