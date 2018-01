Nível de emprego cai 0,08% em julho, destaca Fiesp O nível de emprego industrial apurado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) caiu 0,08% em julho sobre junho, o que significa uma redução de 1.213 postos de trabalho. De janeiro a julho, a retração acumulada é de 0,17%, ou 2.636 empregos. Em 12 meses, a queda acumulada é de 3,01%, o equivalente à perda de 46.524 vagas. A queda de 0,08% no nível de emprego industrial em julho mostra uma desaceleração no ritmo das demissões, afirmou hoje a diretora do Departamento de Estudos e Pesquisas Econômicas da entidade, Clarice Messer. As 1.213 demissões do mês passado correspondem ao menor percentual de vagas fechadas desde abril, quando ocorreu a reversão de contratações acumuladas para um quadro de demissões que ainda persiste. A expectativa da Fiesp é que o cenário volte a mudar entre setembro e outubro, com retomada das contratações, o que deve levar o nível de emprego industrial a encerrar o ano estável, ou seja, com o mesmo número de pessoas empregadas no início de 2003.