Nível de emprego cresce 0,4% em outubro no Estado de São Paulo O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) divulgou nesta segunda-feira o resultado do nível de emprego regional. A pesquisa ouviu 1.710 empresas em 33 regiões do Estado (93%). O nível de emprego cresceu 0,4% em outubro e 5,2% no acumulado do ano. Em números consolidados, foram criados 7.080 postos no mês e 92.040 em 2004. A capital paulista registrou um aumento de 0,1% nos postos, o que mostra que o interior do Estado registra uma criação de vagas de emprego maior do que a Capital. A campeã de oferta de vagas no ano é a região de Santa Bárbara do Oeste, com 10,1%, seguida de Piracicaba (9%), Franca (8,4%)e Bauru (7,9%).