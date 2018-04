Nível de emprego da indústria avança 0,72% em março O nível de emprego regional da indústria medido pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) avançou 0,72% em março ante fevereiro. Segundo a pesquisa, a indústria paulista criou, aproximadamente, 15.145 postos de trabalho em março de 2007, um resultado melhor do que o apresentado no mesmo período do ano passado, quando foram criadas cerca de 11.071 vagas. No primeiro trimestre de 2007, o emprego na indústria paulista acumulou alta de 1,39%, resultado da criação de aproximadamente 28.993 postos de trabalho, 13.652 empregos a mais do que no mesmo período do ano anterior. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o emprego na indústria paulista registrou alta de 1,17%. O crescimento foi puxado positivamente pelo interior do Estado. A criação de vagas no interior registrou aumento de 1,37% em março ante fevereiro, enquanto que no primeiro trimestre do ano apresenta alta de 2,62% e no acumulado dos últimos 12 meses crescimento de 2,91%. Já a grande São Paulo registra índices negativos na geração de empregos industriais de 0,07%, em março ante fevereiro; 0,2%, no primeiro trimestre; e 1,42% nos últimos 12 meses. Mão-de-obra O diretor do Departamento de Economia do Ciesp, Boris Tabacof, ressalta que o emprego na Grande São Paulo está concentrado em atividade econômicas com maior valor agregado, que requerem mão-de-obra mais qualificada. "Essa é uma tendência mundial. As regiões metropolitanas estão se tornando grandes centros de serviços", explica. Segundo ele, a geração de empregos nos grandes centros é prejudicada por fatores conjunturais, como câmbio e taxa de juros. Para o economista-chefe do Ciesp, Carlos Cavalcanti, o incremento positivo no emprego da indústria de transformação no Estado é resultado da geração de vagas ligadas ao setor sucroalcooleiro. "O aumento do emprego é determinado pelo crescimento do interior, que apresenta um maior dinamismo", argumenta, destacando como indutores os setores de produtos alimentares, máquinas e equipamentos e destilação de álcool e refino de petróleo. "Todos esses setores estão associados ao álcool e ao açúcar", completa. Setores A pesquisa de emprego da Ciesp constata ainda que 14 setores apresentaram desempenho positivo na geração de empregos em março ante fevereiro deste ano. Entre os destaques estão: produtos alimentares, com alta de 2,09% e a criação de 5.860 postos; máquinas e equipamentos, com crescimento de 2,14% e geração de 3.673 vagas e destilação, álcool e refino de petróleo, com saldo positivo de 13,42% e criação de 3.486 empregos. Além disso, seis setores apresentaram desempenho negativo, com destaque para artefatos de couro e artigos de viagem, que registraram queda de 5,53% e eliminação de 1.303 postos. 2007 Tabacof elevou as projeções da entidade para a expansão do emprego na indústria de transformação paulista no acumulado de 2007, que deve ficar entre 1,17% e 1,83%. Segundo ele, o aumento de 1,17% já estaria garantido pelo comportamento do emprego industrial no primeiro trimestre, que, assim como fevereiro, apresentou os maiores avanços desde 2000. A perspectiva inicial do Ciesp para 2007 era de avanço de 1% a 1,2%, contra um crescimento no emprego industrial de 0,52% em 2006. "Um crescimento de 1,17% é assegurado pelos ganhos do primeiro trimestre, mas dependendo dos fatores favoráveis ao longo do ano pode se expandir mais", destacou Tabacof, acrescentando que isso significaria um incremento entre 23 mil e 38,4 mil vagas sobre uma base 2,1 milhões de empregados na indústria paulista. De acordo com Tabacof, os fatores que contribuíram para a reavaliação dos resultados são as perspectivas de aumento da produção industrial, das vendas industriais e do comércio varejista. Ele explica que, apesar do câmbio prejudicar a indústria, a expansão do mercado doméstico garantiria a aumento das vagas geradas. "Há sinais macroeconômicos de que teremos em 2007 uma expansão do emprego maior do que a registrada nos últimos dois anos", afirmou, salientando que o aumento das operações de crédito consignado estão ampliando a capacidade de consumo das famílias brasileiras. Déficit O economista-chefe do Ciesp, Carlos Cavalcanti, ressaltou ainda que há possibilidade do déficit registrado na geração de empregos na indústria de transformação paulista, que atinge 46.975 postos entre os anos de 2000 e 2006, pode ser revertido no próximo ano. "Se a economia continuar crescendo e os desenvolvimentistas continuarem no governo, do ponto de vista do mercado de trabalho, em 2008, podemos zerar esse déficit acumulado na geração de empregos nessa década", projeta Cavalcanti, com base no aumento de 28.993 vagas no primeiro trimestre de 2007 e que reduz o saldo de vagas perdidas para 17.982. Segundo ele, não seria possível reverter o quadro em 2007 devido à dificuldade de manutenção dos resultados positivos na geração de emprego nos três últimos trimestres do ano, que não contêm o incremento de vagas da indústria sucroalcooleira do início do ano. "O emprego na indústria paulista está condicionado a açúcar e álcool, que tem uma atividade sazonal e demitem no final do ano", explica. Matéria alterada às 16h29 para acréscimo de informações