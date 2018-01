Nível de emprego em São Paulo sobe 0,41% em janeiro O nível de emprego na indústria paulista, apurado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), cresceu 0,41% em janeiro, ante dezembro do ano passado, o que significa a criação de 7.880 vagas. No acumulado dos últimos 12 meses, a variação do emprego industrial paulista foi positiva em 4,93%. No período, foram criados 92.730 postos de trabalho. Em dezembro, o nível de emprego havia recuado 0,44%.