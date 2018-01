Nível de emprego industrial em SP sobe 0,54% em maio

O emprego na indústria paulista cresceu 0,54% em maio na comparação com abril, resultado da criação de 11.700 vagas. Segundo o nível de emprego regional da indústria divulgado nesta quinta-feira, 14, pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), o setor acumula alta de 2,02% no período de 12 meses, em que 42.399 novos trabalhadores foram admitidos. Entre os meses de janeiro e maio deste ano o crescimento foi de 4,18% (88.163 vagas), se comparado ao total do final de 2006.