Nível de emprego na construção civil em SP cai 0,07% O nível do emprego da construção civil paulista se manteve em queda em outubro, com a eliminação de 229 vagas (-0,07%). Trata-se da quinta queda mensal seguida na força de trabalho do setor no Estado de São Paulo, informou o Sindicato da Indústria da Construção Civil (SindusCon-SP) e a GV Consult, com base em pesquisa do Ministério do Trabalho. No ano, as perdas acumuladas já chegaram a aproximadamente 3,9 mil postos de trabalho (-1,12%). Em relação a outubro do ano passado, a diminuição foi de 2,47%, o equivalente a cerca de 8,9 mil vagas a menos. A construção civil paulista registra 350,9 mil postos de trabalho. No mês de outubro, o nível de emprego do setor na Capital paulista caiu 0,18% (313 vagas a menos). Também registraram queda as Regiões Norte (área de Ribeirão Preto), com -1,20% ou 255 vagas a menos; ABCD paulista, com -1,27% ou 212 vagas a menos; Noroeste (São José do Rio Preto), com -0,90% ou 101 vagas a menos; Baixada Santista e litoral, com -0,45% ou 71 vagas a menos; Centro-Oeste (Bauru), com -0,67% ou 71 vagas a menos, e Oeste (Presidente Prudente), com -0,54% ou 42 vagas a menos. Já a construção civil brasileira teve em setembro o quinto aumento seguido no nível de emprego, com a abertura de quase 3,6 mil vagas (0,30%). No entanto, em relação a outubro do ano passado, o setor acumula redução de 43,5 mil vagas (-3,49%). Em todo o País, há 1,2 milhão de trabalhadores formais.