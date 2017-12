Nível de emprego na indústria caiu 0,08% em 2003, anuncia Fiesp O nível de emprego industrial apurado pela Fiesp ? Federação da Indústria do Estado de São Paulo ? fechou 2003 em queda de 0,08%, equivalente à perda de 1.351 vagas. Em dezembro passado foram cortados 11.307 empregos na indústria paulista, isso significa queda de 0,74% no número de vagas ante novembro. Foi o pior dezembro desde 1998 (queda de 1,12% no número de vagas), segundo a Fiesp. Em dezembro de 2002, o nível de emprego industrial caiu 0,49% na indústria paulista, ante novembro de 2002.