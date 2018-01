Nível de emprego na indústria de SP cresce 0,22% em setembro O nível de emprego na indústria paulista, apurado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), cresceu 0,22% em setembro ante agosto, o que representa 4.334 postos criados. Em setembro do ano passado, a taxa havia sido 0,65%, com a criação de 12.144 vagas. De janeiro a setembro, o emprego na indústria paulista registrou crescimento de 2,70%, o que corresponde a 52.506 vagas criadas. Este número representa 37.700 empregos a menos do que no mesmo período do ano anterior. Em 2005, o índice do Ciesp não registrou nenhuma queda. Em agosto, a alta fora 0,08% ante julho. Empregos formais no Brasil Na manhã de hoje, o ministério do Trabalho divulgou que foram criados 189.458 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês de setembro. A expansão é 0,73% maior que a de agosto e o melhor resultado desde junho, quando foram criados 195.536 empregos formais. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o resultado de setembro é o segundo melhor para meses de setembro desde o início da série, em 1992.