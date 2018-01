Nível de emprego na indústria de SP tem leve alta em junho O nível de emprego na indústria paulista apurado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), com 1.780 indústrias, cresceu 0,15% em junho ante maio, o que significa a criação de 2.943 postos. O resultado foi pior do que o apresentado no mesmo mês de 2004, quando foram criadas 12.666 vagas. A variação em junho, embora positiva, foi a menor deste ano. Em maio, o nível de emprego do Ciesp havia crescido 0,38%. No período de janeiro a junho, foram criadas 43.059 vagas, o que representa um aumento de 2,23% sobre dezembro. Ainda assim, o primeiro semestre deste ano criou 14.987 empregos a menos do que o mesmo período do ano passado.