Nível de emprego na indústria de SP tem pequena oscilação em junho O nível de emprego da indústria paulista, apurado pela Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp), subiu 0,28% em junho ante maio, na comparação sem ajuste sazonal - com influências temporais. Na série com ajuste - sem influências temporais -, houve queda de 0,13% no nível de emprego industrial paulista. Em junho, foram criadas 5.816 novas vagas, menor número mensal no ano. No acumulado de janeiro a junho, a Fiesp registrou alta de 2,73% no emprego sem ajuste sazonal. Com ajuste, a alta foi de 0,90%. Nos seis primeiros meses do ano, a indústria paulista criou 55.934 novas vagas de trabalho. No acumulado de 12 meses, foram gerados 91.538 novos postos de trabalho na indústria.