Nível de emprego na indústria paulista cresce 0,53% em março O nível de emprego na indústria paulista, apurado pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), subiu 0,53% em março ante fevereiro, o que significou a criação de 11.071 postos de trabalho. A título de comparação, a indústria paulista gerou 2.805 vagas no mesmo mês de 2005. Nos três primeiros meses do ano, foram gerados 15.341 postos de trabalho, o que equivale a 1.188 empregos acima do criado no mesmo período do ano passado. O nível de emprego apurado pelo Ciesp cresceu pelo terceiro mês consecutivo, registrando, em março, o melhor desempenho do ano. Em janeiro, a variação foi de 0,04%; e, em fevereiro, de 0,17%. O número de março foi o melhor desde maio de 2005, quando a variação foi de 0,75%. A pesquisa é composta por três variáveis: Grande São Paulo, Interior do Estado e Total do Estado. Em março, o interior de São Paulo puxou o indicador para cima, registrando alta de 1,07% ante março. Na Grande São Paulo, na mesma base de comparação, houve queda de 0,03% no emprego industrial.