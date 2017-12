Nível de emprego na indústria paulista cresce 5,01% em 2004 O nível de emprego na indústria paulista cresceu 5,01% em 2004, segundo pesquisa divulgada há pouco pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). Foram criadas no ano passado 93.626 vagas. Em dezembro, houve queda de 0,44% nos empregos da indústria paulista, o que significou corte de 8.494 vagas. Os resultados de 2004 foram bastantes superiores aos de 2003. Naquele ano, a alta do nível de emprego foi de apenas 0,27%, com criação de 4.646 postos de trabalho. O melhor mês em 2004 foi maio, quando os empregos industriais cresceram 0,8%. O pior foi dezembro, por conta da sazonalidade do último mês do ano. A cidade de Diadema, na Grande São Paulo, foi a campeã em oferta de empregos, com aumento de 10,54% sobre 2003.