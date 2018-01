Nível de emprego recua 0,05% em novembro em SP O nível de emprego da indústria paulista recuou 0,05% em novembro, segundo dados divulgados na tarde de hoje pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Com isso, foram fechados 818 postos de trabalho no mês passado. Em outubro, a Fiesp havia registrado queda de 0,58% no nível de emprego industrial no Estado. No acumulado do ano, o nível de emprego caiu 3,94%, o que significa o fechamento de 61.468 postos de trabalho. Em doze meses, o emprego caiu 5,05%, ou uma perda de 79.511 postos. Em novembro de 2001, o nível de emprego caiu 0,43%.