Nível de emprego sobe 0,61% em abril, mostra Fiesp O nível de emprego na indústria paulista, apurado pela Fiesp, registrou alta de 0,61% em abril sobre março, sem ajuste sazonal. Na comparação com ajuste sazonal, a alta foi de 0,30%. No mês passado, a indústria paulista criou 12.592 postos de trabalho. De janeiro a abril, o emprego sem ajuste sazonal teve alta de 2,11%, ou 1,28% na série com ajuste sazonal. Entre 1º de janeiro e 30 de abril, a indústria paulista criou 43.080 novas vagas. No acumulado de 12 meses, a alta do emprego paulista foi de 6,31%, o que representa 125.975 vagas.