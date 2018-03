Nível de emprego sobe 0,94% em novembro, diz Fiesp

O nível de emprego na indústria paulista subiu 0,94% em novembro, ante outubro, com ajuste sazonal, no melhor resultado desde dezembro de 2006, quando a alta foi de 1,51%, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). No cálculo sem ajuste sazonal, o emprego teve alta de 0,15%.

Segundo a entidade, 3.500 vagas foram criadas no mês. De janeiro a novembro, o emprego acumula queda de 1,35%, o que significou o fechamento de 30,5 mil postos. Na comparação com novembro de 2008, o indicador teve queda de 6,29%, o que representou uma redução de 150 mil vagas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dos 22 setores nos quais a Fiesp subdivide a indústria para o levantamento, 13 criaram postos, 6 demitiram e 3 mantiveram seus quadros de funcionários estáveis. A indústria de veículos automotores liderou a criação de postos em novembro, com oferta de 3.147 novas vagas, seguida pela indústria de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, com 845 vagas, e móveis, com 599 postos.

A indústria de informática, por outro lado, foi a que mais demitiu no mês, com 1.488 dispensas, seguida pela indústria de couro e calçado (-1.363) e produtos diversos (-660).

Confiança empresarial

A confiança dos empresários da indústria paulista caiu neste mês, segundo dados da Fiesp. A pesquisa Sensor, realizada pela entidade, registrou 50,5 pontos em dezembro, ante 54,9 na segunda quinzena de novembro e 56,1 na primeira quinzena do mês passado. Segundo a Fiesp, a partir deste mês, a pesquisa voltará a ser realizada mensalmente, depois de cerca de um ano feita de 15 em 15 dias para medir os impactos da crise financeira no País.

Dos itens que compõem o Sensor, o que puxou a queda na confiança do empresariado foi o de vendas, com 44,7 pontos em dezembro ante 56,3 no levantamento anterior. Também registrou retração o item emprego, com 50,5 pontos, ante 56,7 pontos, na mesma base de comparação. Os demais itens, na avaliação da Fiesp, ficaram relativamente estáveis. Foram eles: mercado, com 52,2 pontos ante 53,5 pontos; estoque (52,1 ante 53,4); e investimentos (54,2 ante 54,6).

Na pesquisa Sensor, resultados em torno dos 50 pontos indicam estabilidade; acima de 50, otimismo e abaixo desse patamar, pessimismo.