Nível de emprego subiu 0,76% Números da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) revelam que o nível de emprego acumulado nos cinco primeiros meses do ano registra alta de 0,76%, em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso representa 12.138 postos de trabalho. Também foi verificado que, em maio, o nível de emprego subiu 0,22% na comparação com o mês de abril - 3.523 postos de trabalho. No acumulado dos últimos 12 meses, 0,54% - 8.625 postos de trabalho. Dos 44 sindicatos pesquisados pela Fiesp, 28 tiveram desempenho positivo do nível de emprego, 13 desempenho negativo e 6 apresentaram estabilidade. Os setores com melhores resultados são: de materiais e equipamentos ferroviários e rodoviários (4,95%), relojoaria (2,49%) e rações balanceadas (2,40%). Os sindicatos com resultados piores foram de mármores e granitos (-4,75%), congelados e supercongelados (-4,10%) e artefatos de papel, papelão e cortiça (-1,67%).