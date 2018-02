Nível de inadimplência cai para 37% O número de consumidores da cidade de São Paulo com dívidas em atraso recuou três pontos percentuais e atingiu 37% em agosto, contra 40% em julho. É o menor percentual desde janeiro de 2005, quando o índice era de 35%. Em relação a agosto de 2005, quando ficou em 44%, a queda foi de sete pontos, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP), divulgada nesta segunda-feira. O presidente da Fecomércio, Abram Szajman atribui o resultado ao fato de mais pessoas recorrerem ao crédito consignado, obtendo novos empréstimos a juros menores e a prazos maiores de pagamento. Com isso, segundo ele, puderam desobrigar parte de sua renda e usar a folga orçamentária no alongamento de pendências anteriores, contraídas em condições menos favoráveis. A pesquisa da Fecomércio mostrou que o comprometimento da renda do consumidor com dívidas ficou praticamente estável e recuou de 40% em julho para 39%, este mês. Em contrapartida, o endividamento piorou. O número de consumidores com algum tipo de dívida - cheque pré-datado, carnê ou cartão - apresentou aumento de três pontos percentuais em agosto em relação ao mês anterior e atingiu 55%. Já no contraponto ao mesmo mês do ano passado, quando o índice era de 67%, o nível de endividamento recuou 12 pontos percentuais. Szajman alertou que o cenário preocupa a Fecomércio. "Como o crescimento da renda não acompanha o avanço do crédito, o risco futuro de inadimplência aumenta, principalmente entre os consumidores com menores rendimentos, que terão sua capacidade de pagamento mais ainda reduzida". A pesquisa mostrou ainda que a intenção de pagar - total ou parcialmente - dívidas atrasadas é hoje menor e foi declarada por 67% dos entrevistados, contra os 69% de julho. Já os que não poderão pagar seus compromissos, aumentaram de 30% em julho para 32% este mês. A PEIC também apurou que o prazo médio de endividamento é inferior ou igual e três meses para 21% dos consumidores, enquanto para cerca de 40% deles varia de três meses a um ano e, para 36%, supera 12 meses. A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) é apurada mensalmente pela Fecomércio desde 2004. Os dados são coletados junto a cerca de mil consumidores no município de São Paulo. O objetivo da PEIC é diagnosticar o nível de endividamento e inadimplência do consumidor.