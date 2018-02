NLM quer comprar hidróxido de alumínio da Vale

A partir de 2015, a Convenção de Londres, que entrou em vigor em 2006, proibirá que as empresas no Japão joguem resíduos do processo da produção de hidróxido de alumínio no mar. A Nippon Light Metal atualmente produz hidróxido de alumínio em sua unidade em Shizuoka. A companhia é a maior produtora de alumina no Japão, respondendo por pouco mais de 40% da produção anual de cerca de 700 mil toneladas do país. As informações são da Dow Jones.