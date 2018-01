No 10º dia consecutivo de queda, dólar fecha a R$ 2,1630 No 10º dia consecutivo de queda, o dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,1630 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,28% em relação às últimas operações de ontem. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,1700 e a mínima de R$ 2,1580. Com o resultado de hoje, o dólar acumula baixa de 3,95% em novembro e de 18,50% em 2005. Hoje, o Banco Central realizou mais um leilão de compra de dólar à taxa de corte de R$ 2,1620 - mesma cotação exibida pelo dólar à vista quando a operação foi anunciada. Foram apresentadas 21 propostas a taxas entre R$ 2,1595 e R$ 2,163, disseram operadores à editora Silvana Rocha da Broadcast. O BC aceitou 20 delas.