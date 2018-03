No acordo com o Fundo, governo não prevê privatização este ano O governo brasileiro estima que não receberá nenhum recurso este ano, até setembro, proveniente de privatizações. A projeção consta do documento divulgado hoje pelo Ministério da Fazenda, referente à segunda revisão do acordo com o FMI . O governo, entretanto, prevê o reconhecimento de R$ 8,6 bilhões, até setembro, de dívidas contraídas em governos passados, mas não reconhecidas até agora, os chamados esqueletos. No documento, o governo informa ainda que os investimentos programados pela Petrobrás, até setembro, serão de R$ 9,6 bilhões. Superávit público O governo brasileiro e o Fundo Monetário Internacional definiram os pisos que deverão ser atingidos pelo setor público consolidado em suas contas ao final dos meses de março, junho e setembro. Para março, o setor público consolidado terá que fazer um superávit primário de, no mínimo, R$ 15,4 bilhões, passando para R$ 34,5 bilhões, ao final de junho, chegando a R$ 54,2 bilhões, ao final de setembro. O documento divulgado hoje pelo Ministério da Fazenda também traz as novas metas para o teto do estoque da dívida líquida do setor público. Ao final de março, a dívida não poderá ultrapassar o valor de R4 945,7 bilhões. O teto definido para junho é de R$ 961,1 bilhões, chegando a R$ 985,6 bilhões, em setembro.