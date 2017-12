No ano, produção industrial acumula alta de 0,6% A produção industrial medida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) caiu 0, 3% no mês de maio na comparação com o mesmo mês do ano passado. Na comparação com o mês imediatamente anterior, abril, a produção industrial cresceu 0,1%. No acumulado deste ano até maio, a produção acumula alta de 0,6%. No acumulado dos últimos 12 meses até maio o aumento acumulado é de 2,7%. A queda em maio sobre maio de 2002 foi provocada especialmente pelos fracos desempenhos registrados em material elétrico e de comunicações (-13,4%) vestuário e calçados (-16,2%), farmacêutica (-18,1%) e têxtil (-8,3%).