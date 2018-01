No BB, de 3.618 agências, apenas 62 foram paralisadas A Assessoria de Imprensa do Banco do Brasil informou hoje que, do total de 3.618 agências de varejo da instituição em todo o País, apenas 62 estão paralisadas em virtude da greve dos bancários e que apenas 8,5% dos 84 mil funcionários do BB aderiram ao movimento grevista. Ainda segundo a assessoria, em Brasília, Porto Alegre, Manaus, Goiânia e Jundiaí (SP), por exemplo, não está havendo greve dos funcionários do BB, enquanto a adesão é parcial em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Natal, Teresina, Palmas, no ABC Paulista e em Ribeirão Preto. Os bancários reivindicam aumento salarial de 11% a partir de 1º de setembro, data-base da categoria, e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), ofereceu 4%. Durante a vigência do acordo anterior, de setembro de 2004 a agosto de 2005, a inflação acumulada foi de 5,5%. Hoje, em assembléias, os bancários vão avaliar o andamento do movimento.