No Brasil, novo Boeing é sonho distante A fabricante de aviões norte-americana Boeing mostra hoje (22) em São Paulo o seu projeto mais ambicioso para enfrentar a concorrência da européia Airbus. O diretor de marketing Randy Tinseth e o vice-presidente de vendas para a América Latina John Wojick estão em São Paulo para mostrar aos brasileiros as vantagens do avião intercontinental Sonic Cruiser, um quase supersônico para 225 passageiros com previsão de estar nos ares em 2008. Mas no momento, nenhuma companhia aérea nacional tem a menor condição de encomendar o Sonic Cruiser. A Varig, principal cliente da Boeing na América Latina, está lutando para sobreviver e procura sócios que a ajudem a enfrentar uma dívida de quase US$ 1 bilhão. A TAM tem um acordo com a Airbus. A Gol é no momento a nova cliente mais promissora da Boeing no Cone Sul, mas não voa internacionalmente. A Vasp, idem. Apesar desses impedimentos operacionais e, principalmente, financeiros, a apresentação no Brasil faz parte de uma estratégia de marketing de longo prazo. A Boeing acredita que até 2008 a indústria aérea estará recuperada do baque provocado pelos atentados de 2001. O Sonic Cruiser vai competir com o Airbus-380, um superjumbo de dois andares com capacidade para 600 a 800 passageiros e meta de lançamento em 2006. A aeronave deverá voar em velocidade um pouco inferior à do som (340 metros por segundo), podendo realizar uma viagem intercontinental em três horas a menos do que os Boeing atuais. O Sonic Cruiser foi desenvolvido com apoio da NASA, a agência aeroespacial norte-americana. O avião tem um design diferente, em formato de Delta, e faz parte da aposta da Boeing de que os passageiros vão querer viagens cada vez mais rápidas no futuro. Já a Airbus aposta que a indústria precisará de aeronaves populosas. Os aeroportos de todo mundo precisarão passar por obras para receber tanto o A-380 como o Sonic Cruiser, já que ambos precisam de maior área para manobra e decolagem. A atual situação das companhias aéreas, particularmente nos EUA, fez com que o projeto, lançado em 2001, durante a feira de Le Bourget em Paris, fosse recebido com frieza por parte dos possíveis clientes. Por isso, a Boeing já admitiu nos EUA que, caso a indústria não se recupere nos próximos cinco anos, provavelmente utilizará a tecnologia do Sonic Cruiser para produzir um jato convencional mais eficiente. O lançamento da Boeing já provocou os brios protecionistas do governo norte-americano. Um relatório oficial da General Accouting Office (Tribunal de Contas ligado ao Congresso americano) advertiu as autoridades do país interessadas na compra do A-380 para o alto custo de adaptação dos aeroportos. O objetivo é desencorajar projetos das empresas americanas dispostas a adquirir esse aparelho de grande capacidade de transporte de passageiros, o que, obviamente, beneficia a Boeing. Leia mais sobre o setor de Transportes e Logística no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.