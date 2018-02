No Brasil, queda da inflação foi lenta durante a crise O Brasil, na comparação com países desenvolvidos e outros emergentes, tem apresentado um ritmo mais lento de redução da taxa de inflação. A queda acentuada dos preços - em alguns casos, com forte deflação - tem sido um dos principais efeitos da crise econômica mundial desde a fase aguda no fim do ano passado, mas, no caso brasileiro, há uma resistência da inflação que chama a atenção dos economistas tanto do Banco Central (BC) como do Ministério da Fazenda.