No Brasil, recuperações judiciais se arrastam

Enquanto nos Estados Unidos, as empresas GM e Chrysler conseguem sair da concordada em tempo recorde, no Brasil as concordatas não duram menos do que dois anos e meio, três anos, quando não se arrastam por décadas. O caso Varig, o primeiro e mais complexo da nova Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101), que entrou em vigor em junho de 2005, completou quatro anos e se arrasta no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Outro caso emblemático que segue sem encerramento é o da Parmalat. A companhia, que hoje pertence à Laep Participações, já pagou a maior parte das dívidas, mas restam ainda alguns pagamentos em aberto e a empresa segue sob proteção judicial. "A lei 11.101 representa uma grande evolução em relação à antiga lei de falências", afirma a advogada Laura Bumachar, do escritório Barbosa, Müssnich e Aragão. "Pela lei antiga, as empresas não saíam nunca da concordata e acabavam falindo." Pela nova lei, uma vez deferido o pedido de recuperação, as empresas têm 180 dias para homologar um plano. Depois disso, as empresas permanecem mais dois anos sob a proteção judicial contra credores. Para Laura Bumachar, o prazo das recuperações judiciais só será encurtado com o tempo, quando alguns pontos polêmicos tiverem sido resolvidos por meio de decisões do Superior Tribunal de Justiça. "As companhias usam os prazos até o fim, pois têm medo de sair da recuperação e não conseguir se manter por conta de processos." A grande agilidade no processo da GM está relacionada a um procedimento que não está previsto na legislação brasileira, que é a venda imediata e sem sucessão de dívidas do ativo principal de uma empresa que ingressa com pedido de proteção judicial. O procedimento 363 do Código de Falências dos EUA permitiu que a parte boa da GM fosse vendida para uma nova empresa, denominada nova GM, que tem como principais acionistas os governos americano e canadense. Os demais ativos serão vendidos para pagar as dívidas remanescentes. "Esse procedimento é muito rápido e útil em uma crise. Você vende o ativo, gera caixa e divide o dinheiro entre os credores", explica o advogado Thomas Felsberg, do escritório Felsberg & Associados. O texto original da Lei 11.101 previa essa possibilidade em caso de falência, ao permitir que credores nomeassem um administrador judicial (que poderia ser um banco de investimento) para vender o ativo. O artigo foi vetado pelo presidente Lula. A lei brasileira prevê, em casos de recuperação judicial, apenas a venda sem sucessão de dívidas de uma Unidade Produtiva Isolada (UPI) - um ativo secundário, não o negócio principal da empresa. "A lei é melhor do que era, mas está na hora de melhorá-la", diz Felsberg, que participa de um grupo que está preparando sugestões para modernizar a lei. "Uma forma de agilizar seria permitir que os credores nomeiem o administrador judicial e de, alguma forma, proteger esse administrador de processos para que ele possa agir de forma rápida."