No comércio, consumidor e empresas sem confiança O rápido aumento do pessimismo dos consumidores afeta a confiança dos empresários do comércio, como se depreende das pesquisas da Confederação Nacional do Comércio (CNC), da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), do SPC Brasil e da FecomercioSP. “Em apenas quatro meses, houve uma forte deterioração das expectativas do consumidor, com aumento de quase 10 pontos porcentuais no pessimismo”, afirmou a economista-chefe do SPC Brasil e da CNDL, Marcela Kawauti.