No dia da decisão sobre juros, dólar em queda A decisão do Copom sobre a taxa de juros é o grande destaque do noticiário de hoje. Mas, como o anúncio da nova Selic só ocorrerá no início da noite, o mercado trabalhará em cima de expectativas e, nelas, não havia consenso até o final do dia de ontem. Parte do mercado aposta em corte pequeno do juro e o restante avalia que o Copom optará pela estabilidade. Assim, com o mercado dividido, as expectativas em torno do encontro do Copom são um fator de volatilidade para os negócios com câmbio nesta quarta-feira. Ao mesmo tempo, os investidores vão continuar a monitorar o comportamento dos mercados internacionais, com especial atenção para os papéis do Tesouro norte-americano e para o preço do petróleo. Nesta manhã, o desempenho dos mercados internacionais joga a favor de uma desvalorização do dólar perante o real, já que os investidores se mostram tranquilos. Assim, o dólar começou o dia em baixa. Na abertura, caía 0,61%, cotado a R$ 3,112. Às 10h22, caía ainda mais, 0,93%, cotado a R$ 3,102. Veja a cotação do dólar.