No dia seguinte ao primeiro Copom da era Lula, tranquilidade O dia seguinte à decisão do primeiro Copom da era Lula está sendo tranquilo no mercado financeiro esta manhã. O dólar está em queda (-0,80%, a R$ 3,487 às 11h35), a Bovespa opera em alta (+ 1,38% às 11h35) e os contratos futuros de juro mostram estabilidade. Ao subir o juro para 25,5% o Copom confirmou ontem ao mercado que está disposto a agir para defender a meta de inflação ajustada para este ano. Por ora, a curva de juro expressa ainda a idéia de manutenção da Selic estável ao longo do primeiro semestre. Mas, certamente, as taxas futuras reagirão diretamente aos resultados de inflação que estão por vir. E também estarão sensíveis ao comportamento do dólar, que esta manhã está sendo negociado, novamente, abaixo de R$ 3,50. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.